CIRCUIT TRAIL BOUCLE DU VOYAGEUR Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 53510.0 Tarif :
Un parcours entre routes et chemins, pour des trailers qui souhaiteraient à la fois travailler l’endurance fondamentale avant un ultra-trail mais aussi pour les trailers qui voudraient partir entre amis pour 2 jours d’itinérance découvrir les 3 Cités de Caractères au Pays de Coevrons.
http://www-coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
English :
A trail between roads and paths, for trailers who want to work on their fundamental endurance before an ultra-trail, but also for trailers who want to take off with friends for a 2-day tour of the 3 Cités de Caractères in the Pays de Coevrons.
Deutsch :
Eine Strecke zwischen Straßen und Wegen für Trailrunner, die ihre Grundlagenausdauer vor einem Ultra-Trail trainieren möchten, aber auch für Trailrunner, die mit Freunden zwei Tage lang unterwegs sein möchten, um die 3 Cités de Caractères im Pays de Coevrons zu entdecken.
Italiano :
Un percorso tra strade e sentieri, per i trail runner che vogliono lavorare sulla resistenza fondamentale prima di un ultra-trail, ma anche per i trail runner che vogliono partire con gli amici per un tour di 2 giorni delle 3 Cités de Caractères nel Pays de Coevrons.
Español :
Un trail entre caminos y senderos, para los corredores de trail que quieren trabajar su resistencia fundamental antes de un ultra-trail, pero también para los corredores de trail que quieren salir con amigos para un recorrido de 2 días por las 3 Cités de Caractères del Pays de Coevrons.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire