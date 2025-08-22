Au coeur de la vallée de la Vire Tessy-Bocage Manche

Au coeur de la vallée de la Vire

Au coeur de la vallée de la Vire 50420 Tessy-Bocage Manche Normandie

Durée : 180 Distance : 33000.0 Tarif :

Le circuit est sportif. Les vététistes confirmés l’apprécieront tout particulièrement pour son relief et les difficultés techniques qu’il présente côtes abruptes ou descentes parfois dangereuses. Levez le pied ! En hiver, l’eau glisse sur les chemins et leur confère un caractère sauvage et inexploré… Quelle aventure !

English : Au coeur de la vallée de la Vire

The circuit is sporty. Experienced bikers will appreciate it particularly for its relief and the technical difficulties it presents: steep climbs or sometimes dangerous descents. Put your feet up! In winter, the water slides over the paths and gives them a wild and unexplored character… What an adventure!

Deutsch :

Die Strecke ist sportlich. Erfahrene Mountainbiker werden sie wegen ihres Reliefs und der technischen Schwierigkeiten, die sie bietet, besonders schätzen: steile Anstiege oder manchmal gefährliche Abfahrten. Heben Sie den Fuß hoch! Im Winter gleitet das Wasser über die Wege und verleiht ihnen einen wilden und unerforschten Charakter… Was für ein Abenteuer!

Italiano :

Il circuito è sportivo. I mountain biker più esperti lo apprezzeranno soprattutto per il suo rilievo e per le difficoltà tecniche che presenta: salite ripide o discese talvolta pericolose. Alzate i piedi! In inverno, l’acqua scivola sui sentieri e conferisce loro un carattere selvaggio e inesplorato? Che avventura!

Español :

El circuito es deportivo. Los ciclistas de montaña experimentados lo apreciarán especialmente por su relieve y las dificultades técnicas que presenta: subidas empinadas o descensos a veces peligrosos. ¡Pon los pies en alto! En invierno, el agua se desliza por los caminos y les da un carácter salvaje e inexplorado.. ¡Qué aventura!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme