La Vélomaritime Pont-Farcy à Vire Tessy-Bocage Manche

La Vélomaritime Pont-Farcy à Vire

La Vélomaritime Pont-Farcy à Vire Pont-Farcy 50420 Tessy-Bocage Manche Normandie

Durée : 75 Distance : 18000.0 Tarif :

Cet itinéraire vous fait partir à proximité de l’un des édifices les plus spectaculaires de la Vire le Viaduc de la Souleuvre. Cet ancien viaduc de chemin de fer, qui repose sur 5 piliers en granit, est l’un des ouvrages moins connus de Gustave Eiffel. Le viaduc survécut à la guerre mais fut démoli en 1970. C’est aujourd’hui un lieu populaire pour la pratique du saut à l’élastique. Voie verte autorisée aux chevaux.

http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30

English : La Vélomaritime Pont-Farcy à Vire

This route takes you close to one of the most spectacular structures on the Vire: the Souleuvre Viaduct. This former railroad viaduct, resting on 5 granite pillars, is one of Gustave Eiffel’s lesser-known works. The viaduct survived the war, but was demolished in 1970. Today, it’s a popular spot for bungee jumping. Horses are allowed on the Voie Verte.

Deutsch :

Auf dieser Route starten Sie in der Nähe eines der spektakulärsten Bauwerke des Flusses Vire: dem Souleuvre-Viadukt. Dieses ehemalige Eisenbahnviadukt, das auf fünf Granitpfeilern ruht, ist eines der weniger bekannten Bauwerke von Gustave Eiffel. Das Viadukt überlebte den Krieg, wurde aber 1970 abgerissen. Heute ist es ein beliebter Ort, um Bungee-Jumping zu betreiben. Grüner Weg für Pferde zugelassen.

Italiano :

Questo percorso vi porta vicino a una delle costruzioni più spettacolari della Vire: il viadotto di Souleuvre. Questo ex viadotto ferroviario, che poggia su 5 pilastri di granito, è una delle opere meno conosciute di Gustave Eiffel. Il viadotto è sopravvissuto alla guerra ma è stato demolito nel 1970. Oggi è un luogo popolare per il bungee jumping. I cavalli sono ammessi sulla Voie Verte.

Español :

Esta ruta le acerca a uno de los edificios más espectaculares del Vire: el viaducto de la Souleuvre. Este antiguo viaducto ferroviario, que descansa sobre 5 pilares de granito, es una de las obras menos conocidas de Gustave Eiffel. El viaducto sobrevivió a la guerra, pero fue demolido en 1970. En la actualidad es un lugar popular para hacer puenting. En la Voie Verte se admiten caballos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme