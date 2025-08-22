Au coeur du bocage Saint-Maur Cher
vendredi 1 mai 2026.
Au coeur du bocage En VTT
Au coeur du bocage Eglise 18270 Saint-Maur Cher Centre-Val de Loire
Durée : 180 Distance : 11800.0 Tarif :
Voici un petit village niché en plein bocage berrichon, paysage brossé par les habitants de St Maur, principalement agriculteurs.
Une randonnée incitant à la douceur…
+33 2 48 61 39 89
English :
Here’s a small village nestled in the heart of the Berrichon bocage, a landscape created by the inhabitants of St Maur, mainly farmers.
A gentle hike…
Deutsch :
Dies ist ein kleines Dorf inmitten der Bocage Berrichon, einer Landschaft, die von den Bewohnern von St Maur, die hauptsächlich Landwirte sind, gezeichnet wurde.
Eine Wanderung, die zum sanften…
Italiano :
Qui si trova un piccolo villaggio immerso nel cuore del bocage del Berrichon, un paesaggio creato dagli abitanti di St Maur, che sono principalmente agricoltori.
Una passeggiata dolce…
Español :
Se trata de un pequeño pueblo enclavado en el corazón del bocage de Berrichon, un paisaje creado por los habitantes de St Maur, en su mayoría agricultores.
Un suave paseo…
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire