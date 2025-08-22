Au fil de la Bâtie La Bâtie-Montgascon Isère

Au fil de la Bâtie

Au fil de la Bâtie Place de la Mairie 38110 La Bâtie-Montgascon Isère Auvergne-Rhône-Alpes

De la place du village jusqu’au Musée du Tisserand, partez à la découverte de ce village longtemps surnommé la Croix Rousse du Bas Dauphiné.

http://www.museedutisserand.fr/ +33 4 74 83 08 99

English : Along La Bâtie tour

From the town center to the weaving’s museum, discover La Bâtie Montgascon, also formerly named the redish cross of downtown Dauphiné . Along a 6km path and through 17 panels (only in french), learn about the local heritage.

Deutsch :

Vom Dorfplatz bis zum Webermuseum gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Dorf, das lange Zeit als das Croix Rousse der Bas Dauphiné bezeichnet wurde.

Italiano :

Dalla piazza del villaggio al Museo del Tessitore, scoprite questo villaggio, noto da tempo come la Croix Rousse del Basso Delfinato.

Español :

Desde la plaza del pueblo hasta el Museo del Tejedor, descubra este pueblo, conocido desde hace tiempo como la Croix Rousse del Bajo Dauphiné.

