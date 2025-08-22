Sentier nature de la Batie-Montgascon La Bâtie-Montgascon Isère

Sentier nature de la Batie-Montgascon

Sentier nature de la Batie-Montgascon Musée du tisserand 76 Rue des Tisserands 38110 La Bâtie-Montgascon Isère Auvergne-Rhône-Alpes

En partant de la place du village à la rencontre de la faune, de la flore et de l’histoire locale, vous découvrirez, sur le parcours d’environ 5 km aux paysages variés (plaine, bois, marais…), 16 bornes et 4 panneaux thématiques.

English : Nature track

Starting from the village center, you will meet the local fauna, flora and History. Alongside a 5 km path (around 1h) of various landscapes (plains, woods, marshes …), you will encounter 16 terminals and 4 thematic boards.

Deutsch :

Wenn Sie vom Dorfplatz aus der Fauna, der Flora und der lokalen Geschichte begegnen, entdecken Sie auf der ca. 5 km langen Strecke mit unterschiedlichen Landschaften (Ebene, Wald, Sumpf…) 16 Grenzsteine und 4 thematische Tafeln.

Italiano :

Partendo dalla piazza del paese, scoprirete la fauna, la flora e la storia locale, lungo un percorso di 5 km con paesaggi variegati (pianura, boschi, paludi…), 16 segnalatori e 4 pannelli tematici.

Español :

Partiendo de la plaza del pueblo, descubrirá la fauna, la flora y la historia local, a lo largo de un recorrido de 5 km con paisajes variados (llanura, bosques, marismas…), 16 marcadores y 4 paneles temáticos.

