Au fil du Becdal Acquigny Eure

Au fil du Becdal Acquigny Eure vendredi 1 août 2025.

Au fil du Becdal

Au fil du Becdal Stade municipal, rue Saint-Mauxe 27400 Acquigny Eure Normandie

Durée : 240 Distance : 13100.0 Tarif :

Cette randonnée vous permettra de découvrir la richesse patrimoniale d’Acquigny, le clapotis de l’eau le long du Becdal et le charme pittoresque du manoir qui le jouxte. Vous rencontrerez certainement quelques animaux à la croisée des chemins.

https://www.tourisme-seine-eure.com/ +33 2 32 40 04 41

English : Au fil du Becdal

This hike will enable you to discover Acquigny?s rich heritage, the lapping of the water along the Becdal and the picturesque charm of the manor house next to it. You’re sure to come across a few animals along the way.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie das reiche Kulturerbe von Acquigny, das Plätschern des Wassers entlang des Becdal und den malerischen Charme des Herrenhauses, das an den Fluss grenzt, entdecken. An den Wegkreuzungen werden Sie sicherlich einigen Tieren begegnen.

Italiano :

Questa passeggiata vi permetterà di scoprire il ricco patrimonio di Acquigny, lo sciabordio dell’acqua lungo il Becdal e il fascino pittoresco del maniero adiacente. Sicuramente incontrerete qualche animale all’incrocio.

Español :

Este paseo le permitirá descubrir el rico patrimonio de Acquigny, el chapoteo del agua a lo largo del Becdal y el pintoresco encanto de la casa solariega situada junto a él. Seguro que se cruzará con algunos animales en el cruce.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Normandie Tourisme