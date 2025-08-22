Au fil du Loir Bonneval Eure-et-Loir

Au fil du Loir Fluvial

Au fil du Loir Moulin des loisirs 28800 Bonneval Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 10000.0 Tarif :

Au départ de Bonneval, vous naviguerez à la découverte des lavoirs fleuris, des portes fortifiées et de l’abbaye Saint Florentin. Sur l’eau, vous passerez le moulin de Meuves et le village de Saint Maur avant d’arriver su site classé de Mémillon, dominé par le château.

English :

Departing from Bonneval, you’ll cruise past flower-filled lavoirs, fortified gates and the Saint Florentin abbey. On the water, you’ll pass the Meuves mill and the village of Saint Maur before arriving at the listed site of Mémillon, dominated by the castle.

Deutsch :

Von Bonneval aus können Sie auf dem Wasserweg blumengeschmückte Waschhäuser, befestigte Tore und die Abtei Saint Florentin entdecken. Auf dem Wasser passieren Sie die Mühle von Meuves und das Dorf Saint Maur, bevor Sie das unter Denkmalschutz stehende Mémillon erreichen, das von einem Schloss domini

Italiano :

Partendo da Bonneval, si costeggiano lavatoi fioriti, porte fortificate e l’abbazia di Saint Florentin. Sull’acqua, passerete davanti al mulino di Meuves e al villaggio di Saint Maur prima di arrivare al sito classificato di Mémillon, dominato dal castello.

Español :

Saliendo de Bonneval, navegará entre lavaderos llenos de flores, puertas fortificadas y la abadía de Saint Florentin. En el agua, pasará por el molino de Meuves y el pueblo de Saint Maur antes de llegar al sitio protegido de Mémillon, dominado por el castillo.

