Balade dans les fossés Bonneval Eure-et-Loir

Balade dans les fossés Fluvial

Balade dans les fossés Moulin du Pont 28800 Bonneval Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 2500.0 Tarif :

Parcourez tranquillement cette descente du Loir dans le centre-ville de Bonneval. Facile et accessible à tous, vous pourrez découvrir les monuments de la ville sous un autre angle. Bonne balade !

English :

Take a leisurely stroll down the Loir in the center of Bonneval. Easy and accessible to all, you will be able to discover the monuments of the city under another angle. Have a nice walk !

Deutsch :

Fahren Sie gemütlich auf dieser Flussfahrt auf dem Loir durch das Stadtzentrum von Bonneval. Sie ist leicht und für jedermann zugänglich. So können Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt aus einem anderen Blickwinkel entdecken. Viel Spaß beim Spaziergang!

Italiano :

Passeggiate tranquillamente lungo il Loir nel centro di Bonneval. Facile e accessibile a tutti, potrete scoprire i monumenti della città da un’altra prospettiva. Buona passeggiata!

Español :

Pasee tranquilamente por el Loir en el centro de Bonneval. Fácil y accesible para todos, podrá descubrir los monumentos de la ciudad desde otro ángulo. ¡Que tengas un buen paseo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par SIT Centre-Val de Loire