Sur la route de trompe-souris n°24 Bonneval Eure-et-Loir

Sur la route de trompe-souris n°24 En VTC

Sur la route de trompe-souris n°24 28800 Bonneval Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 15000.0 Tarif :

Au départ de Bonneval, observez autour de vous ! Retrouvez les vestiges du moulin Trompe Souris et les nombreux mégalithes ornent champs et sous-bois comme le dolmen du Baignon situé non loin de Saint-Maur-sur-le-Loir, village de caractère traversé par le

Loir.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef499a7a4e8e/sur-la-route-de-trompe-souris-boucle-n24 +33 2 37 96 63 96

English : Sur la route de trompe-souris n°24

Start in Bonneval and keep your eyes peeled on the surroundings! Spot the ruins of the “Trompe Souris” mill and the many megaliths bedecking the fields and countryside, such as the Dolmen du Baignon not far from Saint-Maur-sur-le-Loir, a village of character crossed by the Loir.

Deutsch : Unterwegs zur Trompes-Souris-Mühle

Schauen Sie sich nach der Abfahrt in Bonneval ausgiebig um! Entdecken Sie die Überreste der Mühle „Trompe Souris“ und die vielen, auf Feldern und im Unterholz verstreuten Megalithen wie der Dolmen von Baignon unweit vom charaktervollen Dorf Saint-Maur-sur-le-Loir, durch das der Fluss Loir fließt.

Italiano :

Da Bonneval, guardatevi intorno! Trovate i resti del mulino Trompe Souris e i numerosi megaliti che ornano i campi e il sottobosco, come il dolmen di Baignon situato non lontano da Saint-Maur-sur-le-Loir, un villaggio di carattere attraversato dalla

Loir.

Español :

Desde Bonneval, ¡mira a tu alrededor! Encuentre los restos del molino Trompe Souris y los numerosos megalitos que adornan los campos y el sotobosque, como el dolmen de Baignon situado no lejos de Saint-Maur-sur-le-Loir, un pueblo de carácter atravesado por el

Loir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-05 par SIT Centre-Val de Loire