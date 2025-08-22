Au fil du Rhône Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère

Au fil du Rhône

Au fil du Rhône 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Autrefois sauvage, l’homme a su apprivoiser ses caprices et tisser des liens avec lui grâce à de nombreux aménagements. Ce circuit de 53km vous permettra de découvrir le Rhône et à votre tour de mieux comprendre comment nous cohabitons avec lui.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English :

Once wild, man has been able to tame his whims and forge links with him thanks to numerous developments. This 53km circuit will allow you to discover the Rhône and in turn to better understand how we live with it.

Deutsch :

Einst war sie wild, doch der Mensch hat ihre Launen gezähmt und dank zahlreicher Baumaßnahmen eine Beziehung zu ihr aufgebaut. Auf diesem 53 km langen Rundweg können Sie die Rhône entdecken und Ihrerseits besser verstehen, wie wir mit ihr zusammenleben.

Italiano :

Un tempo selvaggio, l’uomo è riuscito a domare i suoi capricci e a creare legami con esso grazie a numerosi sviluppi. Questo circuito di 53 km vi permetterà di scoprire il Rodano e di capire meglio come viviamo con esso.

Español :

El hombre, antaño salvaje, ha conseguido domar sus caprichos y establecer vínculos con él gracias a numerosos avances. Este circuito de 53 km le permitirá descubrir el Ródano y, a su vez, comprender mejor cómo vivimos con él.

