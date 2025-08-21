Sentier pédestre Envirhôna Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère

Sentier pédestre Envirhôna

Sentier pédestre Envirhôna Chemin du Bouclard 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Idéale pour les sorties en famille, cette balade facile de 3,5km vous invite à découvrir le Rhône sauvage dans son plus bel écrin.

Ce fleuve a façonné des paysages et des milieux typiques, des milieux humides où se côtoient îles, forêts alluviales, lônes.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 33 66 22

English : Envirhôna Trail

Ideal for family outings, this easy 3.5km walk invites you to discover the wild Rhône in its most beautiful setting.

This river has shaped typical landscapes and environments, wetlands where islands, alluvial forests and lônes mingle.

Deutsch :

Diese leichte, 3,5 km lange Wanderung ist ideal für Familienausflüge und lädt Sie dazu ein, die wilde Rhône in ihrem schönsten Rahmen zu entdecken.

Dieser Fluss hat typische Landschaften und Lebensräume geformt, Feuchtgebiete, in denen sich Inseln, Auenwälder und Lônes befinden.

Italiano :

Ideale per le gite in famiglia, questa facile passeggiata di 3,5 km invita a scoprire il Rodano selvaggio nel suo ambiente più bello.

Il fiume ha plasmato paesaggi e ambienti tipici, zone umide con isole, foreste alluvionali e lônes.

Español :

Ideal para pasear en familia, este paseo fácil de 3,5 km invita a descubrir el Ródano salvaje en su entorno más bello.

El río ha modelado paisajes y entornos típicos, humedales con islas, bosques aluviales y lônes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme