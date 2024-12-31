Auberge Franc-Comtoise Location de matériel Villers-le-Lac Doubs

Auberge Franc-Comtoise Location de matériel 55 route des Fins 25130 Villers-le-Lac Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’Auberge Franc-Comtoise vous propose de la location de raquettes à la demi-journée, à la journée ou à la semaine.

http://www.saut-du-doubs.org/   +33 3 81 68 01 85

English : Auberge Franc-Comtoise Location de matériel

The Auberge Franc-Comtoise offers snowshoe hire by the half-day, day or week.

Deutsch : Auberge Franc-Comtoise Location de matériel

In der Auberge Franc-Comtoise können Sie Schneeschuhe für einen halben Tag, einen ganzen Tag oder eine ganze Woche mieten.

Italiano :

L’Auberge Franc-Comtoise propone il noleggio di racchette da neve per mezza giornata, per un giorno o per una settimana.

Español :

El Auberge Franc-Comtoise ofrece alquiler de raquetas de nieve por media jornada, día o semana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data