École VTT du Val de Morteau Villers-le-Lac Doubs

École VTT du Val de Morteau

École VTT du Val de Morteau 29 Rue du Neuf Clos 25130 Villers-le-Lac Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Envie de découvrir le Pays Horloger en VTT ou à vélo, des moniteurs diplômés sont à votre écoute pour vous guider et vous aider à progresser.

+33 6 47 80 27 45

English : École VTT du Val de Morteau

Want to discover the Pays Horloger by mountain bike or by bicycle, qualified instructors are at your disposal to guide you and help you progress.

Deutsch : École VTT du Val de Morteau

Lust, das Pays Horloger mit dem Mountainbike oder dem Fahrrad zu erkunden? Diplomierte Lehrer stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie anzuleiten und Ihn…

Italiano :

Se volete scoprire il Pays Horloger in mountain bike o in bicicletta, istruttori qualificati sono a disposizione per guidarvi e aiutarvi a progredire.

Español :

Si desea descubrir el Pays Horloger en bicicleta de montaña o en bicicleta, tiene a su disposición monitores cualificados que le guiarán y le ayudarán a progresar.

