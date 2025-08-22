La Grande traversée du Jura à ski de fond GTJ à ski de fond Villers-le-Lac Doubs

La Grande traversée du Jura à ski de fond GTJ à ski de fond Ski de fond

La GTJ à ski de fond est un parcours de ski tracé et balisé entre Villers-le-Lac, dans le Doubs et Giron dans l’Ain, soit 185 km de linéaire. Par sa longueur la GTJ est l’un des plus long parcours de ski de fond d’Europe ! Ponctuée de nombreux hébergements (gîte d’étape, refuge, hôtel…), la GTJ à ski de fond traverse les Montagnes du Jura et ses villages typiques habités toute l’année. Elle est ouverte des vacances de noël jusqu’au environ du 25 mars selon les conditions d’enneigement.

https://www.gtj.asso.fr/itineraires-et-activites/gtj-a-ski-de-fond/

English :

The GTJ cross-country ski race is a 185 km-long, marked ski trail between Villers-le-Lac in the Doubs and Giron in the Ain. The GTJ is one of the longest cross-country ski trails in Europe! Punctuated by numerous lodgings (gîtes d?étape, refuges, hotels, etc.), the GTJ cross-country ski tour crosses the Jura Mountains and its typical villages, which are inhabited all year round. It is open from the Christmas vacations to around March 25, depending on snow conditions.

Deutsch :

Der GTJ ist eine 185 km lange, gespurte und markierte Skistrecke zwischen Villers-le-Lac im Département Doubs und Giron im Département Ain. Mit seiner Länge ist der GTJ eine der längsten Langlaufstrecken in Europa! Der GTJ führt durch die Juraberge und ihre typischen Dörfer, die das ganze Jahr über bewohnt sind, und ist mit zahlreichen Unterkünften (Etappenunterkünfte, Hütten, Hotels usw.) gespickt. Die Strecke ist von den Weihnachtsferien bis zum 25. März geöffnet, je nach Schneeverhältnissen.

Italiano :

Il percorso di sci di fondo GTJ è lungo 185 km, tracciato tra Villers-le-Lac nel Doubs e Giron nell’Ain. Il GTJ è una delle piste di sci di fondo più lunghe d’Europa! Punteggiato da un’ampia offerta di alloggi (gîtes di sosta, rifugi, hotel, ecc.), il GTJ attraversa le montagne del Giura e i suoi villaggi tipici, abitati tutto l’anno. È aperto dalle vacanze di Natale fino al 25 marzo circa, a seconda delle condizioni della neve.

Español :

El recorrido de esquí de fondo GTJ tiene 185 km, trazados entre Villers-le-Lac, en el Doubs, y Giron, en el Ain. El GTJ es uno de los recorridos de esquí de fondo más largos de Europa Puntuado por una amplia oferta de alojamientos (casas rurales de paso, refugios, hoteles, etc.), el recorrido de esquí de fondo del GTJ atraviesa los montes del Jura y sus pueblos típicos, habitados todo el año. Está abierto desde las vacaciones de Navidad hasta aproximadamente el 25 de marzo, dependiendo de las condiciones de la nieve.

