Autour de Montgon Montgon Ardennes

Autour de Montgon

Autour de Montgon Place de la Mairie 08390 Montgon Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Parcours VTT 12km 2h . Circuit familial entre route, petit chemin et Vallée des écluses. De Montgon au Chesne, vous emprunterez des pistes au profil vallonné mais très roulantes. En sillonnant les sentiers qui joignent les deux bourgs, vous aurez plusieurs jolis points de vue sur le Canal des Ardennes. Vous croiserez des véhicules sur certaines portions, soyez vigilants.Informations sur le sentier niveau intermédiaire balisage VTT jaune départ au choix place de la Mairie à Montgon ou place du Parlement au Chesne.Soyez vigilants en période de chasse, renseignez-vous avant de partir

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/288460-autour-de-montgon +33 3 24 71 97 57

English :

Mountain bike trail 12km 2h . A family trail between roads, small tracks and the Vallée des écluses. From Montgon to Le Chesne, you’ll ride along hilly but very rolling trails. As you follow the paths between the two villages, you’ll enjoy many beautiful views over the Canal des Ardennes. Trail information: intermediate level yellow MTB markings start at either Place de la Mairie in Montgon or Place du Parlement in Le Chesne please be vigilant during hunting season

Deutsch :

Mountainbike-Strecke 12 km 2 Std. . Familienfreundliche Strecke zwischen Straße, kleinen Wegen und dem Tal der Schleusen. Von Montgon bis Le Chesne fahren Sie über hügelige, aber gut befahrbare Wege. Auf den Wegen, die die beiden Dörfer miteinander verbinden, haben Sie mehrere schöne Aussichtspunkte auf den Ardennenkanal. Informationen zum Weg: mittleres Niveau gelbe Mountainbike-Markierung Start wahlweise am Place de la Mairie in Montgon oder am Place du Parlement in Le Chesne.Vorsicht während der Jagdzeit, informieren Sie sich vor der Abfahrt

Italiano :

Percorso in mountain bike 12 km 2 ore. È un percorso per famiglie che unisce strade, piccoli sentieri e la Vallée des écluses. Da Montgon a Le Chesne, si percorrono sentieri collinari ma molto scorrevoli. Percorrendo i sentieri tra i due villaggi, si gode di una serie di belle vedute sul Canal des Ardennes. Informazioni sul percorso: livello intermedio segnaletica gialla per mountain bike partenza da Place de la Mairie a Montgon o da Place du Parlement a Le Chesne attenzione durante la stagione della caccia, chiedere prima di partire

Español :

Ruta en bicicleta de montaña 12km 2h . Se trata de un recorrido familiar que combina carreteras, pequeñas pistas y el Valle de las Exclusas. De Montgon a Le Chesne, las pistas son onduladas pero muy suaves. A lo largo de los senderos entre los dos pueblos, disfrutará de unas vistas preciosas del Canal de las Ardenas. Información sobre el recorrido: nivel intermedio señalización amarilla para bicicletas de montaña salida de la Place de la Mairie en Montgon o de la Place du Parlement en Le Chesne cuidado durante la temporada de caza, infórmese antes de salir

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Ardennes Tourisme