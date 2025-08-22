Autour de Solutré Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Autour de Solutré Vélo à assistance électrique Difficulté moyenne

Autour de Solutré Allée Roger Gueugnon 71850 Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Ce parcours de 25 kilomètres est le parcours de la première édition de la Vélo-Gourmande. Il traverse des paysages de vignes, et a comme trame de fond les 2 célèbres roches Solutré et Vergisson.

+33 3 85 21 07 14

English :

This 25 kilometer route is the route of the first edition of the Vélo-Gourmande. It crosses landscapes of vineyards, and has as background the 2 famous rocks: Solutré and Vergisson.

Deutsch :

Diese 25 km lange Strecke ist die Strecke der ersten Ausgabe der Vélo-Gourmande. Sie führt durch Weinlandschaften und hat als Hintergrund die 2 berühmten Felsen: Solutré und Vergisson.

Italiano :

Questo percorso di 25 chilometri è il tracciato della prima edizione della Vélo-Gourmande. Attraversa paesaggi di vigneti e ha come sfondo le due famose rocce: Solutré e Vergisson.

Español :

Esta ruta de 25 kilómetros es el recorrido de la primera edición de la Vélo-Gourmande. Atraviesa paisajes de viñedos y tiene como telón de fondo las 2 famosas rocas: Solutré y Vergisson.

