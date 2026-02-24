Randonnée pédestre de Levigny Charnay-lès-Mâcon

Randonnée pédestre de Levigny

Place de Levigny Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Randonnée pédestre organisée par La Source de Levigny. Cinq parcours de 4-10-13-17-23 km pour randonneurs de tout âge. Ravitaillements sur les parcours. Tarifs de 5 à 8 €. Buvette et petite restauration sur place.

Randonnée idéale pour découvrir les paysages du Mâconnais. Parcours sur sentiers en sous-bois, au milieu des vignobles ou traversant des hameaux avec maisons typiques en pierre et leurs galeries mâconnaises.

Randonnée ouverte aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap en partenariat avec le comité Handisports 71 et l’association Randicap Solidaire71.

Animations d’ateliers de sensibilisation à la pratique sportive pour personnes en situation de handicap (basket fauteuil, boccia) proposées par le comité Handisports 71 sur la place de Levigny.

Renseignements complémentaires 06 41 59 39 18. .

Place de Levigny Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 71 18 lasourcedelevigny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

