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Soirées jeux tous les jeudis de juin Edenwall Charnay-lès-Mâcon

Soirées jeux tous les jeudis de juin Edenwall Charnay-lès-Mâcon

Soirées jeux tous les jeudis de juin Edenwall Charnay-lès-Mâcon jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Edenwall

Adresse : 39 Allée Joanny Mommessin

Ville : 71850 Charnay-lès-Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Charnay-lès-Mâcon

Soirées jeux tous les jeudis de juin

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 10:00:00
fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :
2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25

Envie d’une soirée conviviale en semaine ?
Edenwall organise des soirées jeux tous les jeudis de juin à Charnay-lès-Mâcon.
Au programme jeux de société dans une ambiance détendue et conviviale.

Accessible à tous, que vous veniez entre amis, en famille ou seul.   .

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20  contact@edenwall.fr

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English : Soirées jeux tous les jeudis de juin

L’événement Soirées jeux tous les jeudis de juin Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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