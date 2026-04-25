Soirées jeux tous les jeudis de juin Edenwall Charnay-lès-Mâcon
Soirées jeux tous les jeudis de juin Edenwall Charnay-lès-Mâcon jeudi 4 juin 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Soirées jeux tous les jeudis de juin
Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 10:00:00
fin : 2026-06-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25
Envie d’une soirée conviviale en semaine ?
Edenwall organise des soirées jeux tous les jeudis de juin à Charnay-lès-Mâcon.
Au programme jeux de société dans une ambiance détendue et conviviale.
Accessible à tous, que vous veniez entre amis, en famille ou seul. .
Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20 contact@edenwall.fr
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English : Soirées jeux tous les jeudis de juin
L’événement Soirées jeux tous les jeudis de juin Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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