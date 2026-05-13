Balade à vélo à assistance électrique Quand on ira sur les chemins, à bicyclette Vélo Gare Charnay-lès-Mâcon
Balade à vélo à assistance électrique Quand on ira sur les chemins, à bicyclette Vélo Gare Charnay-lès-Mâcon jeudi 20 août 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Balade à vélo à assistance électrique Quand on ira sur les chemins, à bicyclette
Vélo Gare Chemin de la Gare Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 08:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Partez à la découverte de lieux insolites et méconnus du grand public, au gré des anecdotes d’Hervé Josserand, guide de pays.
Sur réservation.
Prévoir un vélo à assistance électrique et un casque. Possibilité de location à la vélo-gare.
Bonne condition physique. .
Vélo Gare Chemin de la Gare Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 15 70
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English : Balade à vélo à assistance électrique Quand on ira sur les chemins, à bicyclette
L’événement Balade à vélo à assistance électrique Quand on ira sur les chemins, à bicyclette Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-13 par Maison du Grand Site
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