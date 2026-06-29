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AGENDA · Charnay-lès-Mâcon

2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire Espace Verchère Charnay-lès-Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Espace Verchère · Charnay-lès-Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Verchère
Adresse
350 Rue de la Verchère
Ville
71850 Charnay-lès-Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charnay-lès-Mâcon

2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire

Espace Verchère 350 Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition Vente Expertise
Venez découvrir les merveilles de la terre !

Minéraux d’une valeur scientifique inestimable. Gemmes et Bijoux d’une beauté remarquable.

Ce Salon sur 1 000 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire…

Grâce à ses 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations !
Du Cailloux à 1€ au collier d’une valeur inestimable !

Découvrez les bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie.

Vous aimerez les Bijoux de Créateurs !

L’esprit du Salon est ouvert à tout public Amateurs, Collectionneurs et Enfants !

Avec en plus une exposition sur la PRÉHISTOIRE retraçant l’évolution de l’Homme sans oublier toutes les reproductions de l’ère glaciaire tel le Mammouth, le Smilodon… !
Atelier de peinture aux ocres naturelles et Espace photo seront mis à disposition gratuitement pour les petits !

Restauration sur place Parking gratuit.   .

Espace Verchère 350 Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 10 96 46  richard.blanc@animotions.fr

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English : 2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire

L’événement 2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-06-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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