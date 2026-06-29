2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire Espace Verchère Charnay-lès-Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Espace Verchère · Charnay-lès-Mâcon
Informations pratiques
Charnay-lès-Mâcon
2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire
Espace Verchère 350 Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Vente Expertise
Venez découvrir les merveilles de la terre !
Minéraux d’une valeur scientifique inestimable. Gemmes et Bijoux d’une beauté remarquable.
Ce Salon sur 1 000 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire…
Grâce à ses 30 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations !
Du Cailloux à 1€ au collier d’une valeur inestimable !
Découvrez les bienfaits des cristaux riches en Énergie, avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie.
Vous aimerez les Bijoux de Créateurs !
L’esprit du Salon est ouvert à tout public Amateurs, Collectionneurs et Enfants !
Avec en plus une exposition sur la PRÉHISTOIRE retraçant l’évolution de l’Homme sans oublier toutes les reproductions de l’ère glaciaire tel le Mammouth, le Smilodon… !
Atelier de peinture aux ocres naturelles et Espace photo seront mis à disposition gratuitement pour les petits !
Restauration sur place Parking gratuit. .
Espace Verchère 350 Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 10 96 46 richard.blanc@animotions.fr
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English : 2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire
L’événement 2ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Gemmes et Bijoux + Exposition sur la Préhistoire Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-06-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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