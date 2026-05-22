Quand on ira sur les chemins, à bicyclette ! Départ de la Vélo-Gare Voie Verte Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon

Quand on ira sur les chemins, à bicyclette !

Départ de la Vélo-Gare Voie Verte 2727 route de Davayé Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Par Hervé Josserand.

Partez pour une journée d’évasion, en empruntant petites routes et chemins accessibles au cœur de paysages authentiques. Entre points de vue remarquables, patrimoine et découvertes, laissez-vous guider au fil des anecdotes dans une ambiance conviviale. Mâchon proposé le midi.

Départ de la vélo-gare de Charnay.

Venez avec votre équipement (vélo + kit de réparation). La location de vélo à assistance électrique est également possible à la vélo-gare.

Compte-tenu de la distance parcourue et du dénivelé, il n’est pas envisageable de réaliser le circuit sur un vélo classique.

Bonne condition physique requise. Casque obligatoire, gants et lunettes conseillés.

Places limitées. Réservation obligatoire et billetterie sur le site de la ville de Charnay-les-Mâcon.

Annulation en cas d’intempéries. .

Départ de la Vélo-Gare Voie Verte 2727 route de Davayé Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Quand on ira sur les chemins, à bicyclette !

L’événement Quand on ira sur les chemins, à bicyclette ! Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)