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Visite commentée du Domaine de Champgrenon Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon

Visite commentée du Domaine de Champgrenon Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Domaine de Champgrenon

Adresse : Allée Roger Gueugnon

Ville : 71850 Charnay-lès-Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Charnay-lès-Mâcon

Visite commentée du Domaine de Champgrenon

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-08-30

Venez découvrir l’histoire et la richesse du Domaine de Champgrenon mais aussi l’huilerie mécanique et l’église Sainte-Madeleine.
Terminez votre visite dans le jardin de la cure près de la table d’orientation offrant une vue imprenable sur le Val lamartinien.

Réservation conseillée. Annulation en cas d’intempéries.   .

Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 

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English : Visite commentée du Domaine de Champgrenon

L’événement Visite commentée du Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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