Visite commentée du Domaine de Champgrenon Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon
Visite commentée du Domaine de Champgrenon Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon dimanche 5 juillet 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Visite commentée du Domaine de Champgrenon
Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-30
Venez découvrir l’histoire et la richesse du Domaine de Champgrenon mais aussi l’huilerie mécanique et l’église Sainte-Madeleine.
Terminez votre visite dans le jardin de la cure près de la table d’orientation offrant une vue imprenable sur le Val lamartinien.
Réservation conseillée. Annulation en cas d’intempéries. .
Domaine de Champgrenon Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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English : Visite commentée du Domaine de Champgrenon
L’événement Visite commentée du Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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