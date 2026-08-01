Initiation à l’escalade de bloc chez Edenwall Edenwall Charnay-lès-Mâcon
lundi 24 août 2026 · Edenwall · Charnay-lès-Mâcon
Informations pratiques
Charnay-lès-Mâcon
Initiation à l’escalade de bloc chez Edenwall
Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Vous avez toujours voulu essayer l’escalade sans jamais oser vous lancer ? Profitez des vacances pour venir découvrir la grimpe lors d’une initiation d’1h chez Edenwall, à Charnay-lès-Mâcon.
Du lundi 24 au samedi 29 août, plusieurs créneaux sont proposés pour vous permettre de découvrir l’activité, apprendre les premières bases et vous lancer sur les blocs accompagné par Félicie.
Pas besoin d’avoir déjà fait de l’escalade, l’initiation est justement l’occasion de découvrir l’activité et de faire ses premiers pas sur le mur.
Les séances sont limitées à 6 personnes maximum par créneau.
Les initiations sont proposées du 24 au 29 août, avec plusieurs horaires disponibles selon les jours.
Réservation obligatoire en ligne. .
Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Initiation à l’escalade de bloc chez Edenwall
L’événement Initiation à l’escalade de bloc chez Edenwall Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-08-12 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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