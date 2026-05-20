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Lamartine Poète et visionnaire Salle du vieux Temple Charnay-lès-Mâcon

Lamartine Poète et visionnaire Salle du vieux Temple Charnay-lès-Mâcon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Salle du vieux Temple

Adresse : 120 Chemin de la Verchère

Ville : 71850 Charnay-lès-Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Tarif jeunes

Charnay-lès-Mâcon

Lamartine Poète et visionnaire

Salle du vieux Temple 120 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Lecture théâtralisée sur fond musical interprétée par une comédienne, un comédien et une violoncelliste.   .

Salle du vieux Temple 120 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Lamartine Poète et visionnaire

L’événement Lamartine Poète et visionnaire Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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