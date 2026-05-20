Lamartine Poète et visionnaire Salle du vieux Temple Charnay-lès-Mâcon
Lamartine Poète et visionnaire Salle du vieux Temple Charnay-lès-Mâcon dimanche 7 juin 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Lamartine Poète et visionnaire
Salle du vieux Temple 120 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Lecture théâtralisée sur fond musical interprétée par une comédienne, un comédien et une violoncelliste. .
Salle du vieux Temple 120 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lamartine Poète et visionnaire
L’événement Lamartine Poète et visionnaire Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
- Soirées jeux tous les jeudis de juin Edenwall Charnay-lès-Mâcon 4 juin 2026
- Concert des 30 ans de Mélod’Amis Espace La Verchère Charnay-lès-Mâcon 7 juin 2026
- Découverte du patrimoine charnaysien Domaine de Champgrenon patrimoine charnaysien Charnay-lès-Mâcon 5 juillet 2026
- Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents Edenwall Charnay-lès-Mâcon 6 juillet 2026
- Balade à vélo à assistance électrique Quand on ira sur les chemins, à bicyclette Vélo Gare Charnay-lès-Mâcon 20 août 2026