Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents Edenwall Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon

Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 95 – 95 – 130 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24

Vous cherchez une activité pour occuper vos enfants cet été ?

Edenwall organise des stages pour enfants et adolescents pendant les vacances scolaires, à Charnay-lès-Mâcon.

Au programme Escalade, Yoga, Jeux, Défis et activités sportives

Ces stages permettent aux jeunes de se dépenser, de découvrir de nouvelles activités et de développer leur confiance en eux, le tout dans une ambiance fun et bienveillante.

Encadrés par des professionnels, ils sont adaptés à tous les niveaux, du débutant au plus expérimenté. Certains stages sont accessibles dès 3 ans.

Plusieurs sessions proposées en juillet et août

Nombre de places limité .

Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20 contact@edenwall.fr

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English : Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents

L’événement Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)