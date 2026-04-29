Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents Edenwall Charnay-lès-Mâcon
Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents Edenwall Charnay-lès-Mâcon lundi 6 juillet 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents
Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 95 – 95 – 130 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24
Vous cherchez une activité pour occuper vos enfants cet été ?
Edenwall organise des stages pour enfants et adolescents pendant les vacances scolaires, à Charnay-lès-Mâcon.
Au programme Escalade, Yoga, Jeux, Défis et activités sportives
Ces stages permettent aux jeunes de se dépenser, de découvrir de nouvelles activités et de développer leur confiance en eux, le tout dans une ambiance fun et bienveillante.
Encadrés par des professionnels, ils sont adaptés à tous les niveaux, du débutant au plus expérimenté. Certains stages sont accessibles dès 3 ans.
Plusieurs sessions proposées en juillet et août
Nombre de places limité .
Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 65 68 20 contact@edenwall.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents
L’événement Edenwall lance ses stages d’été pour enfants et adolescents Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
- Soirées jeux tous les jeudis de juin Edenwall Charnay-lès-Mâcon 4 juin 2026
- Concert des 30 ans de Mélod’Amis Espace La Verchère Charnay-lès-Mâcon 7 juin 2026
- Lamartine Poète et visionnaire Salle du vieux Temple Charnay-lès-Mâcon 7 juin 2026
- Marché du Livre Charnay-lès-Mâcon 21 juin 2026
- Les dimanches foodtrucks Rue de la gendarmerie Charnay-lès-Mâcon 21 juin 2026