Les dimanches foodtrucks Rue de la gendarmerie Charnay-lès-Mâcon
Les dimanches foodtrucks Rue de la gendarmerie Charnay-lès-Mâcon dimanche 21 juin 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Les dimanches foodtrucks
Rue de la gendarmerie Place du Souvenir et de la Paix Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27
Sur place ou à emporter, une dizaine de foodtrucks vous propose ses spécialités.
Animations proposées
21 juin marché du livre le matin Place Mommessin et passage de la fanfare municipale Jeux par l’Escale à Jeux Bar à vins par Ready to Grimpe
26 juillet Jeux par Allez on joue Bar à vins par le Domaine Manciat
23 août la guinguette sera présente jusqu’à 21h30. Venez danser avec le groupe “Smile” ! Jeux Kapla Bar à vins par le CBBS
27 septembre Jeux par l’Escale à Jeux Bar à vins par le comité de jumelage
Et pour prolonger l’après-midi et partager du temps entre amis ou en famille, chacun peut apporter des jeux de molkky, pétanque, quilles…
Foodtrucks présents
Chez Lolo Bréchets de poulet, andouillette-frites, gratin dauphinois.
À la carte paëlla, couscous et blanquette de veau
Baralys pizza Pizza.
Namtha Foodtruck Cuisine asiatique.
Pita’G’Faim Falafels, halloumi, tenders.
Le bien manzé Cuisine réunionnaise.
Les Sous-Marins Jaunes Burgers faits maison.
Maison Dufoux Dessert, boissons froide et chaude, glaces, biscuits, pâtisseries.
Brasserie Carnacus Brasseur et vente de bières. .
Rue de la gendarmerie Place du Souvenir et de la Paix Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 10 06
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English : Les dimanches foodtrucks
L’événement Les dimanches foodtrucks Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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