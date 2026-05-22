Les dimanches foodtrucks Rue de la gendarmerie Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon

Les dimanches foodtrucks

Rue de la gendarmerie Place du Souvenir et de la Paix Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27

Sur place ou à emporter, une dizaine de foodtrucks vous propose ses spécialités.

Animations proposées

21 juin marché du livre le matin Place Mommessin et passage de la fanfare municipale Jeux par l’Escale à Jeux Bar à vins par Ready to Grimpe

26 juillet Jeux par Allez on joue Bar à vins par le Domaine Manciat

23 août la guinguette sera présente jusqu’à 21h30. Venez danser avec le groupe “Smile” ! Jeux Kapla Bar à vins par le CBBS

27 septembre Jeux par l’Escale à Jeux Bar à vins par le comité de jumelage

Et pour prolonger l’après-midi et partager du temps entre amis ou en famille, chacun peut apporter des jeux de molkky, pétanque, quilles…

Foodtrucks présents

Chez Lolo Bréchets de poulet, andouillette-frites, gratin dauphinois.

À la carte paëlla, couscous et blanquette de veau

Baralys pizza Pizza.

Namtha Foodtruck Cuisine asiatique.

Pita’G’Faim Falafels, halloumi, tenders.

Le bien manzé Cuisine réunionnaise.

Les Sous-Marins Jaunes Burgers faits maison.

Maison Dufoux Dessert, boissons froide et chaude, glaces, biscuits, pâtisseries.

Brasserie Carnacus Brasseur et vente de bières. .

Rue de la gendarmerie Place du Souvenir et de la Paix Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 10 06

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English : Les dimanches foodtrucks

L’événement Les dimanches foodtrucks Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)