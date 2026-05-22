Fais ton live ! + Apéro concert Extérieur salle du vieux temple Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon

Fais ton live ! + Apéro concert

Extérieur salle du vieux temple 120 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 21:30:00

Date(s) :

2026-06-27

En première partie de soirée, profitez de la performance des classes de musiques actuelles des écoles du territoire vous invitent à venir découvrir leur travail pendant cet après-midi de concerts.

Au programme

Sessions de 20 minutes par groupe avec

– Glee Club du Conservatoire Edgar Varèse

– Muzikactu de l’École de musique Denis Herbelot (la Chapelle-de-Guinchay)

– Les Insancés de l’École de musique de Sancé

– Tricky Rocky Groove de l’École de musique du Val Lamartinien

– Graceful Night de l’École de musique de Charnay

– Las Estrellas de l’École de musique de Charnay

– Halley Jeez de l’École de musique de Charnay

– L’occasion pour ces jeunes musiciens talentueux de vous présenter leur répertoire.

En deuxième partie de la soirée, laissez-vous emporter autour d’un apéro-concert avec Astroficus !

Profitez d’un moment de convivialité lors de cette soirée hors-les-murs pour la Cave à Musique.

ASTROFICUS est une aventure musicale où l’afrobeat croise les grooves du monde et vous emporte dans une transe pleine de couleurs.

Fusionnant afrobeat, calypso, R’n’B ou encore rap, et nourri d’influences de l’océan Indien, le collectif de 8 musiciens déploie une énergie musicale solaire, vibrante, qui convoque un besoin cathartique de danser et de célébrer dans la joie nos identités plurielles.

Repli Salle du Vieux Temple en cas d’intempéries .

Extérieur salle du vieux temple 120 rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 95 95

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English : Fais ton live ! + Apéro concert

L’événement Fais ton live ! + Apéro concert Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)