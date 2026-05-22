Charnay-lès-Mâcon

Marché du Livre

Place Mommessin Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Une quarantaine d’exposants de la région et d’ailleurs, dont beaucoup de fidèles, vous proposeront des livres en tous genres littérature, jeunesse, histoire, partitions musicales, chansons, album, BD et mangas, almanach…

Vous souhaitez vendre vos ouvrages ? L’emplacement est gratuit et vous pouvez réserver une place pour votre stand en ligne jusqu’au 15 juin.

Juste à côté, place de l’abbé Ferret, le marché hebdomadaire est présent jusqu’à 13h.

Profitez également ce même jour d’une pause gourmande avec les dimanches foodtrucks place du Souvenir et de la Paix !

Repli Maison de Chamgrenon en cas d’intempéries. .

Place Mommessin Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marché du Livre

L’événement Marché du Livre Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)