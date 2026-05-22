Pressée d’huile Domaine de Champgrenon Huilerie Charnay-lès-Mâcon
Pressée d’huile Domaine de Champgrenon Huilerie Charnay-lès-Mâcon jeudi 2 juillet 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Pressée d’huile
Domaine de Champgrenon Huilerie Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-08-13
Partez à la découverte d’une huilerie traditionnelle !
Accompagné par un membre de la famille Mazoyer, autrefois propriétaire du mécanisme, vous pourrez découvrir la méthode artisanale et traditionnelle de fabrication de l’huile.
Le saviez-vous ? Il existe trois étapes pour obtenir l’huile de noix le broyage, la cuisson et l’extraction. Une expérience à ne pas manquer, qui régalera vos yeux et votre palais. .
Domaine de Champgrenon Huilerie Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Pressée d’huile
L’événement Pressée d’huile Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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