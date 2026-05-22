Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pressée d’huile Domaine de Champgrenon Huilerie Charnay-lès-Mâcon

Pressée d’huile Domaine de Champgrenon Huilerie Charnay-lès-Mâcon jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Domaine de Champgrenon Huilerie

Adresse : Allée Roger Gueugnon

Ville : 71850 Charnay-lès-Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Charnay-lès-Mâcon

Pressée d’huile

Domaine de Champgrenon Huilerie Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-08-13

Partez à la découverte d’une huilerie traditionnelle !
Accompagné par un membre de la famille Mazoyer, autrefois propriétaire du mécanisme, vous pourrez découvrir la méthode artisanale et traditionnelle de fabrication de l’huile.
Le saviez-vous ? Il existe trois étapes pour obtenir l’huile de noix le broyage, la cuisson et l’extraction. Une expérience à ne pas manquer, qui régalera vos yeux et votre palais.   .

Domaine de Champgrenon Huilerie Allée Roger Gueugnon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pressée d’huile

L’événement Pressée d’huile Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire)