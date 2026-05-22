Marché nocturne Grande rue de la Coupée, place de l’abbé Ferret Charnay-lès-Mâcon
Marché nocturne Grande rue de la Coupée, place de l’abbé Ferret Charnay-lès-Mâcon vendredi 3 juillet 2026.
Charnay-lès-Mâcon
Marché nocturne
Grande rue de la Coupée, place de l’abbé Ferret Centre-ville, Grande rue de la Coupée Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Plus de 70 artisans passionnés, proposant des créations uniques et originales seront présents sculpture, céramique, bijoux, verre soufflé, tournage sur bois, décoration pour enfants et bien d’autres. Cette manifestation est aussi l’occasion pour les artisans de partager leur passion avec le public grâce à des démonstrations de leurs savoir-faire, parfois méconnus.
La gastronomie est également à l’honneur le marché réunit des producteurs de vins et produits locaux, des restaurateurs.
Tous seront présents pour cet événement estival désormais incontournable animé en fanfare par les Yatis !
Buvette et restauration sur place.
Pour permettre l’installation des artisans, dès 14h et durant toute la manifestation, la circulation sera fermée Grande rue de la Coupée (du croisement avec la rue Ambroise paré jusqu’au giratoire de l’Ellipse). .
Grande rue de la Coupée, place de l’abbé Ferret Centre-ville, Grande rue de la Coupée Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 10 06
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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