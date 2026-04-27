Concert des 30 ans de Mélod’Amis Espace La Verchère Charnay-lès-Mâcon

Charnay-lès-Mâcon

Concert des 30 ans de Mélod’Amis

Espace La Verchère 350 Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Mélod’amis fête ses 30 ans.

3 Chorales Choeur de femmes La Mezerine de Belleville-en-Beaujolais ; Choeur d’hommes Voidumde Bourg en Bresse ; Choeur mixte Mélod’Amis de Charnay les Mâcon. Répertoire éclectique chants du monde, contemporains et chansons françaises. .

Espace La Verchère 350 Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 41 26 jeaninevallet@orange.fr

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English : Concert des 30 ans de Mélod’Amis

L’événement Concert des 30 ans de Mélod’Amis Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès