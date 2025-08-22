Autour des lavoirs Thizy Yonne
Autour des lavoirs Thizy Yonne vendredi 1 mai 2026.
Autour des lavoirs A pieds Facile
Autour des lavoirs 89420 Thizy Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Randonnée autour des lavoirs de Thizy, Talcy et Blacy. Fiche disponible directement dans les Offices de Tourisme de Vézelay et Avallon.
Facile
+33 3 86 34 14 19
English :
Hike around the washhouses of Thizy, Talcy and Blacy. Information available directly from the Vézelay and Avallon Tourist Offices.
Deutsch :
Wanderung um die Waschhäuser von Thizy, Talcy und Blacy. Karte direkt in den Fremdenverkehrsbüros von Vézelay und Avallon erhältlich.
Italiano :
Passeggiata intorno ai lavatoi di Thizy, Talcy e Blacy. Informazioni disponibili direttamente presso gli Uffici del Turismo di Vézelay e Avallon.
Español :
Paseo por los lavaderos de Thizy, Talcy y Blacy. Información disponible directamente en las oficinas de turismo de Vézelay y Avallon.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data