La rando scolaire de Thizy-Montréal Thizy Yonne

La rando scolaire de Thizy-Montréal

La rando scolaire de Thizy-Montréal 1 rue des Écoliers 89420 Thizy Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 11000.0

Un chemin et un jeu numérique créés par les élèves de CM1 de l’école de Thizy-Montréal pour faire découvrir leur village et sa forêt environnante au travers du thème du patrimoine.

https://yonne.ffrandonnee.fr/post/randos-dun-chemin-une-ecole/ +33 3 45 02 75 91

English :

A path and a digital game created by CM1 pupils from Thizy-Montréal school to help them discover their village and its surrounding forest through the theme of heritage.

Deutsch :

Ein Pfad und ein digitales Spiel, die von den Viertklässlern der Schule Thizy-Montréal erstellt wurden, um ihr Dorf und den umliegenden Wald anhand des Themas Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

Un percorso e un gioco digitale creati dagli alunni della CM1 della scuola di Thizy-Montréal per aiutarli a scoprire il loro villaggio e la foresta circostante attraverso il tema del patrimonio.

Español :

Un sendero y un juego digital creados por los alumnos de CM1 de la escuela de Thizy-Montréal para ayudarles a descubrir su pueblo y el bosque que lo rodea a través del tema del patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data