Autour des ruines de Taillefer Carennac Lot

Autour des ruines de Taillefer Carennac Lot vendredi 1 août 2025.

Autour des ruines de Taillefer

Autour des ruines de Taillefer 46110 Carennac Lot Occitanie

Durée : Distance : 13.0 Tarif :

Découverte de Carennac, Plus Beau Village de France, en passant par les bords de la Dordogne puis sur le plateau jusqu’à la corniche rocheuse où se trouvent les ruines du château de Taillefer.

À l’extrémité d’un éperon du Causse de Gramat, les ruines du château de Taillefer (commune de Gintrac) s’imposent aux visiteurs. Elles surplombent la Vallée de la Dordogne dans une vue unique sur Carennac, la Bastide de Puybrun jusqu’au château de Castelnau-Bretenoux. En l’absence de sources écrites, des hypothèses extravagantes se mêlent aux légendes. L’étude archéologique du bâti du château du XIIIe siècle ne laisse toutefois aucun doute sur son rôle stratégique et militaire.

English : Autour des ruines de Taillefer

Discovery of Carennac, the most beautiful village in France, passing along the banks of the Dordogne river and then on the plateau up to the rocky ledge where the ruins of Taillefer’s castle are to be found.

At the end of a spur on the Causse de Gramat, the ruins of the castle of Taillefer (commune of Gintrac) stand out for visitors. They overlook the Dordogne Valley in a unique view of Carennac, the Bastide de Puybrun and the castle of Castelnau-Bretenoux. In the absence of written sources, extravagant hypotheses mingle with legends. However, the archaeological study of the 13th century castle’s construction leaves no doubt about its strategic and military role.

Deutsch :

Erkundung von Carennac, dem schönsten Dorf Frankreichs, entlang des Ufers der Dordogne und dann über die Hochebene bis zum Felsvorsprung, wo sich die Ruinen des Schlosses Taillefer befinden.

Die Ruinen des Schlosses Taillefer (Gemeinde Gintrac) befinden sich am Ende eines Felsvorsprungs auf dem Causse de Gramat und bieten dem Besucher einen beeindruckenden Anblick. Sie überragen das Tal der Dordogne mit einem einzigartigen Blick auf Carennac, die Bastide de Puybrun bis hin zur Burg Castelnau-Bretenoux. Da es keine schriftlichen Quellen gibt, vermischen sich extravagante Hypothesen mit Legenden. Die archäologische Untersuchung der Bausubstanz der Burg aus dem 13. Jahrhundert lässt jedoch keinen Zweifel an ihrer strategischen und militärischen Rolle.

Italiano :

Scoperta di Carennac, il più bel villaggio di Francia, attraverso le rive della Dordogna e poi sull’altopiano fino alla sporgenza rocciosa dove si trovano le rovine del castello di Taillefer.

Alla fine di una propaggine della Causse de Gramat, le rovine del castello di Taillefer (comune di Gintrac) sono una tappa obbligata per i visitatori. Si affacciano sulla valle della Dordogna con una vista unica su Carennac, la Bastide de Puybrun e il castello di Castelnau-Bretenoux. In assenza di fonti scritte, stravaganti storie ipotetiche si mescolano alle leggende. Lo studio archeologico dell’edificio del castello del XIII secolo non lascia dubbi sul suo ruolo strategico e militare.

Español :

Descubrimiento de Carennac, el pueblo más bello de Francia, a través de las orillas de la Dordoña y luego en la meseta hasta la cornisa rocosa donde se encuentran las ruinas del castillo de Taillefer.

Al final de un espolón del Causse de Gramat, las ruinas del castillo de Taillefer (municipio de Gintrac) son una visita obligada. Dominan el valle de la Dordoña con una vista única de Carennac, la Bastida de Puybrun y el castillo de Castelnau-Bretenoux. A falta de fuentes escritas, las extravagantes historias hipotéticas se mezclan con las leyendas. El estudio arqueológico del edificio del castillo del siglo XIII no deja lugar a dudas sobre su función estratégica y militar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)