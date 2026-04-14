Carennac

Exposition de Peinture Rugby Art

Chapelle Notre-Dame Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-06-29

Exposition des œuvres de Jean Giraudeau sur le thème du Rugby

"Le Rugby plus qu'un sport est un état d'esprit, un art de vivre, un partage..

Exposition des œuvres de Jean Giraudeau sur le thème du Rugby

"Le Rugby plus qu'un sport est un état d'esprit, un art de vivre, un partage… bref une culture avec au coeur le sport, le collectif, le match, le combat et sa gestuelle, son esthétisme. C'est cet instant, cette loupe que j'essaie de capter, d'imaginer et d'interpréter dans mes tableaux" Jean Giraudeau.

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Chapelle Notre-Dame Carennac 46110 Lot Occitanie

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English :

Exhibition of Jean Giraudeau’s works on the theme of Rugby

"Rugby, more than a sport, is a state of mind, an art of living, a way of sharing…

L’événement Exposition de Peinture Rugby Art Carennac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée de la Dordogne