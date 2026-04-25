Exposition d’art Afriqu’Okx Carennac
Exposition d’art Afriqu’Okx Carennac mardi 16 juin 2026.
Carennac
Exposition d’art Afriqu’Okx
Chauffoir des Moines Carennac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 10:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Un ensemble original de sculptures africaines avec des peintures de Kees OKX (1939-2015), qui a vécu 50 ans dans le Lot.
Un ensemble original de sculptures africaines avec des peintures de Kees OKX (1939-2015), qui a vécu 50 ans dans le Lot.
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Chauffoir des Moines Carennac 46110 Lot Occitanie
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English :
An original set of African sculptures with paintings by Kees OKX (1939-2015), who lived 50 years in the Lot.
L’événement Exposition d’art Afriqu’Okx Carennac a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Vallée de la Dordogne
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