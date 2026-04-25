Carennac

Exposition d’art Afriqu’Okx

Chauffoir des Moines Carennac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Un ensemble original de sculptures africaines avec des peintures de Kees OKX (1939-2015), qui a vécu 50 ans dans le Lot.

Un ensemble original de sculptures africaines avec des peintures de Kees OKX (1939-2015), qui a vécu 50 ans dans le Lot.

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Chauffoir des Moines Carennac 46110 Lot Occitanie

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English :

An original set of African sculptures with paintings by Kees OKX (1939-2015), who lived 50 years in the Lot.

L’événement Exposition d’art Afriqu’Okx Carennac a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Vallée de la Dordogne