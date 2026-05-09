Séjour aventure en itinérance Le Club des 5 Carennac
Séjour aventure en itinérance Le Club des 5 Carennac lundi 6 juillet 2026.
Carennac
Séjour aventure en itinérance Le Club des 5
Carennac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Bienvenue sur le Causse de Magnagues, un lieu où l’aventure n’a pas de limite !
Imaginez-vous arriver chez votre vieil oncle et retrouver une bande de cousins que vous
n’avez pas vus depuis des lustres
Bienvenue sur le Causse de Magnagues, un lieu où l’aventure n’a pas de limite !
Imaginez-vous arriver chez votre vieil oncle et retrouver une bande de cousins que vous
n’avez pas vus depuis des lustres . Ensemble, vous plongez dans une aventure palpitante
où grottes, sous-terrain, énigmes et mystères vous attendent, en compagnie de votre animal préféré Dagobert
Une semaine pour résoudre l’énigme des lunettes noires et développer son autonomie et sa capacité de prises de décisions, grâce a un concept de Cluedo grandeur nature à choix multiples
Pour les 9-13 ans
.
Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
Welcome to the Causse de Magnagues, a place where adventure knows no bounds!
Imagine arriving at your old uncle’s house to find a bunch of cousins you
haven’t seen in ages
L’événement Séjour aventure en itinérance Le Club des 5 Carennac a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Vallée de la Dordogne
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