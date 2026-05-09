Carennac

Séjour aventure en itinérance Le Club des 5

Carennac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Bienvenue sur le Causse de Magnagues, un lieu où l’aventure n’a pas de limite !

Imaginez-vous arriver chez votre vieil oncle et retrouver une bande de cousins que vous

n’avez pas vus depuis des lustres

Bienvenue sur le Causse de Magnagues, un lieu où l’aventure n’a pas de limite !

Imaginez-vous arriver chez votre vieil oncle et retrouver une bande de cousins que vous

n’avez pas vus depuis des lustres . Ensemble, vous plongez dans une aventure palpitante

où grottes, sous-terrain, énigmes et mystères vous attendent, en compagnie de votre animal préféré Dagobert

Une semaine pour résoudre l’énigme des lunettes noires et développer son autonomie et sa capacité de prises de décisions, grâce a un concept de Cluedo grandeur nature à choix multiples

Pour les 9-13 ans

.

Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

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English :

Welcome to the Causse de Magnagues, a place where adventure knows no bounds!

Imagine arriving at your old uncle’s house to find a bunch of cousins you

haven’t seen in ages

L’événement Séjour aventure en itinérance Le Club des 5 Carennac a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Vallée de la Dordogne