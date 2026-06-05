Exposition art et artisanat effet de matière Chapelle Notre Dame Carennac mardi 21 juillet 2026.

Carennac

Exposition art et artisanat effet de matière

Chapelle Notre Dame 1885 Carennac Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Le carton ondulé, façonné à l'état brut, révèle ses qualités esthétiques à travers des effets de matière étonnants et des alliances improbables avec d'autres matériaux tels que la céramique

Le carton ondulé, façonné à l'état brut, révèle ses qualités esthétiques à travers des effets de matière étonnants et des alliances improbables avec d'autres matériaux tels que la céramique. Expo-vente d'objets utiles et sculptés

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Chapelle Notre Dame 1885 Carennac Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 85 08 29 01

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English :

Corrugated cardboard, shaped in its raw state, reveals its aesthetic qualities through astonishing material effects and unlikely combinations with other materials such as ceramics

L’événement Exposition art et artisanat effet de matière Carennac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne