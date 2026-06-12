Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pays d’Art et d’Histoire Atelier Blason en papier Carennac

Pays d’Art et d’Histoire Atelier Blason en papier Carennac

Pays d’Art et d’Histoire Atelier Blason en papier Carennac mercredi 5 août 2026.

Ville : 46110 Carennac

Département : Lot

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 Tarif adulte

Carennac

Pays d’Art et d’Histoire Atelier Blason en papier

Carennac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Partez à la découverte de la fabrication du papier, puis créez votre blason à l'aide de pochoirs et de fibres colorées

Partez à la découverte de la fabrication du papier, puis créez votre blason à l'aide de pochoirs et de fibres colorées. Un atelier ludique pour inventer vos armoiries personnelles.

Avec Charlotte Clauzel, artiste. De 8 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

  .

Carennac 46110 Lot Occitanie   patrimoine@cauvaldor.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn about the paper-making process, then create your own coat of arms using stencils and colored fibers

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Atelier Blason en papier Carennac a été mis à jour le 2026-06-12 par VD Pays Art & Histoire

À voir aussi à Carennac (Lot)