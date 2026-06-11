Exposition de photographies Dieuzaide et l’architecture médiéval occitane Carennac
Exposition de photographies Dieuzaide et l’architecture médiéval occitane Carennac lundi 31 août 2026.
Carennac
Exposition de photographies Dieuzaide et l’architecture médiéval occitane
Chauffoir des moines Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 14:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-31
L'exposition présente des photos en noir et blanc prises par Jean Dieuzaide du patrimoine médieval occitan
L'exposition présente des photos en noir et blanc prises par Jean Dieuzaide du patrimoine médieval occitan. Leur esthétique est comparée aux médias visuels du passé et du présent
10h à 12h et 14h à 17h tous les jours sauf le dimanche
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Chauffoir des moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 01 63 08 16
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English :
The exhibition features black-and-white photographs taken by Jean Dieuzaide of Occitan medieval heritage
L’événement Exposition de photographies Dieuzaide et l’architecture médiéval occitane Carennac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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