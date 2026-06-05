Exposition d’arts contemporain variations artistiques Carennac
Exposition d’arts contemporain variations artistiques Carennac lundi 17 août 2026.
Carennac
Exposition d’arts contemporain variations artistiques
Salle du Chauffoir des moines Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Lorsque les sculptures céramiques raku de Hélène van Dongen rencontrent l’originalité des œuvres bicéphales de Denis Harnois, photographe et Pascal Dalous, artiste peintre
Lorsque les sculptures céramiques raku de Hélène van Dongen rencontrent l’originalité des œuvres bicéphales de Denis Harnois, photographe et Pascal Dalous, artiste peintre. Une expérience unique
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Salle du Chauffoir des moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 17 94 42 99
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English :
When the raku ceramic sculptures of Hélène van Dongen meet the originality of the two-headed works of Denis Harnois, photographer and Pascal Dalous, painter
L’événement Exposition d’arts contemporain variations artistiques Carennac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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