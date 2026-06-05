Carennac

Exposition d’arts contemporain variations artistiques

Salle du Chauffoir des moines Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Lorsque les sculptures céramiques raku de Hélène van Dongen rencontrent l’originalité des œuvres bicéphales de Denis Harnois, photographe et Pascal Dalous, artiste peintre

Lorsque les sculptures céramiques raku de Hélène van Dongen rencontrent l’originalité des œuvres bicéphales de Denis Harnois, photographe et Pascal Dalous, artiste peintre. Une expérience unique

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Salle du Chauffoir des moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 17 94 42 99

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English :

When the raku ceramic sculptures of Hélène van Dongen meet the originality of the two-headed works of Denis Harnois, photographer and Pascal Dalous, painter

L’événement Exposition d’arts contemporain variations artistiques Carennac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne