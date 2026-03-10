Festival Ferrandou Musique Vox nouvelle génération

Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Chaque année, 8 à 12 chanteurs d'horizons divers âgés de 18 à 24 ans sont sélectionnés par audition pour participer à ce programme

Chaque année, 8 à 12 chanteurs d'horizons divers âgés de 18 à 24 ans sont sélectionnés par audition pour participer à ce programme. Ils travailleront aux côtés des chanteurs professionnels de Vox Urbane, participeront à de nombreux concerts avec Vox Urbane et en tant qu'ensemble autonome, et enfin se lanceront dans un cursus d'étude immersif d'une semaine et une tournée dans le sud de la France. Les jeunes artistes de Vox Next Gen acquièrent des compétences inestimables et acquièrent l’expérience et un réseau essentiels pour avancer sur leur chemin vers le métier de chanteur professionnel

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Carennac 46110 Lot Occitanie +33 9 71 59 26 80

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English :

Each year, 8 to 12 singers from various backgrounds, aged 18 to 24, are selected by audition to take part in this program

L’événement Festival Ferrandou Musique Vox nouvelle génération Carennac a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Dordogne