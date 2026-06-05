Exposition à table nos souvenirs en photographies Carennac lundi 24 août 2026.

Carennac

Exposition à table nos souvenirs en photographies

Salle du Chauffoir des moines Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Dans cette exposition des photos, à la fois personnelle et universelle, Jean-Francois Fraysse et Melva Max vous invitent à partager leur histoire de plus de trente ans, en restauration à New-York

Dans cette exposition des photos, à la fois personnelle et universelle, Jean-Francois Fraysse et Melva Max vous invitent à partager leur histoire de plus de trente ans, en restauration à New-York

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Salle du Chauffoir des moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 23 60 91 69

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English :

In this exhibition of photos, both personal and universal, Jean-Francois Fraysse and Melva Max invite you to share their story of more than thirty years, in restoration in New York

L’événement Exposition à table nos souvenirs en photographies Carennac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne