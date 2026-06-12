Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité Salle polyvalente de la Mairie Carennac vendredi 18 septembre 2026.

Carennac

Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité

Salle polyvalente de la Mairie 110 route de Gramat Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Olympe de Gouges (1748-1793), femme de lettres engagée, pionnière du féminisme et ardente abolitionnisme, défendit l'égalité et les droits humains, jusqu'à en mourir.

Verre de l'amitié offert

Olympe de Gouges (1748-1793), femme de lettres engagée, pionnière du féminisme et ardente abolitionnisme, défendit l'égalité et les droits humains, jusqu'à en mourir.

Verre de l'amitié offert

.

Salle polyvalente de la Mairie 110 route de Gramat Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 70 80 86 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Olympe de Gouges (1748–1793), a committed woman of letters, a pioneer of feminism, and a passionate abolitionist, defended %E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9equality and human rights until her death.

A toast to friendship

L’événement Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité Carennac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne