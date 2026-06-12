Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité Salle polyvalente de la Mairie Carennac
Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité Salle polyvalente de la Mairie Carennac vendredi 18 septembre 2026.
Carennac
Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité
Salle polyvalente de la Mairie 110 route de Gramat Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Olympe de Gouges (1748-1793), femme de lettres engagée, pionnière du féminisme et ardente abolitionnisme, défendit l'égalité et les droits humains, jusqu'à en mourir.
Verre de l'amitié offert
Olympe de Gouges (1748-1793), femme de lettres engagée, pionnière du féminisme et ardente abolitionnisme, défendit l'égalité et les droits humains, jusqu'à en mourir.
Verre de l'amitié offert
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Salle polyvalente de la Mairie 110 route de Gramat Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 70 80 86 95
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English :
Olympe de Gouges (1748–1793), a committed woman of letters, a pioneer of feminism, and a passionate abolitionist, defended %E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9%E9equality and human rights until her death.
A toast to friendship
L’événement Conférence Olympe de Gouges, liberté, égalité, humanité Carennac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne
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