Carennac

Exposition De terre et d’eau

Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Modelage de pièces uniques sur des thèmes variés personnages ainsi que des pièces inspirées du monde végétal et animal, aquarelle

Modelage de pièces uniques sur des thèmes variés personnages ainsi que des pièces inspirées du monde végétal et animal, aquarelle

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Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 32 13 43 52

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English :

Modeling unique pieces on various themes: characters as well as pieces inspired by the plant and animal world, watercolor

L’événement Exposition De terre et d’eau Carennac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Vallée de la Dordogne