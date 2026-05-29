Ciné Belle Etoile Bergers Carennac
Ciné Belle Etoile Bergers Carennac mardi 21 juillet 2026.
Carennac
Ciné Belle Etoile Bergers
Magnagues Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h
Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h. Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Sophie Deraspe. Sur un coup de tête et gonflé d’illusions, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence
Restauration sur place
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Magnagues Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 03 92 38 67
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English :
Visit offered by the Pays d?Art et d?Histoire at 7 p.m
L’événement Ciné Belle Etoile Bergers Carennac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne
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