Carennac

Ciné Belle Etoile Bergers

Magnagues Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h

Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h. Début de la projection à la tombée de la nuit. Film de Sophie Deraspe. Sur un coup de tête et gonflé d’illusions, Mathyas troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence

Restauration sur place

.

Magnagues Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 03 92 38 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit offered by the Pays d?Art et d?Histoire at 7 p.m

L’événement Ciné Belle Etoile Bergers Carennac a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne