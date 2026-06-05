Festival jeunesse d’Arts en Scènes Carennac
Festival jeunesse d’Arts en Scènes Carennac samedi 25 juillet 2026.
Carennac
Festival jeunesse d’Arts en Scènes
Passage del Roc Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
À partir de 17h, animations, déambulation, exposition "la Magysticienne", spectacle jeunesse "l'Étoile du renard" et cabaret
À partir de 17h, animations, déambulation, exposition "la Magysticienne", spectacle jeunesse "l'Étoile du renard" et cabaret. Repas tajine
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Passage del Roc Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
From 5 p.m., entertainment, strolling, exhibition "la Magysticienne", children’s show "l'Étoile du renard" and cabaret
L’événement Festival jeunesse d’Arts en Scènes Carennac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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