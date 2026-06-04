Exposition métiers d’arts Carennac
Exposition métiers d’arts Carennac lundi 13 juillet 2026.
Carennac
Exposition métiers d’arts
Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu
Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu. Une dizaine de métiers d’art représenté
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Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 86 95 42 13
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English :
The craftsmen of the Lot invite you to discover them in this place
L’événement Exposition métiers d’arts Carennac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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