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Exposition métiers d’arts Carennac

Exposition métiers d’arts Carennac

Exposition métiers d’arts Carennac lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Salle du bas du Réfectoire des Moines

Ville : 46110 Carennac

Département : Lot

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Carennac

Exposition métiers d’arts

Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu

Les artisans du Lot vous proposent de les découvrir dans ce lieu. Une dizaine de métiers d’art représenté

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Salle du bas du Réfectoire des Moines Carennac 46110 Lot Occitanie +33 6 86 95 42 13 

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English :

The craftsmen of the Lot invite you to discover them in this place

L’événement Exposition métiers d’arts Carennac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne

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