Expositions d’enluminures d’Annie Bouyer Carennac
Expositions d’enluminures d’Annie Bouyer Carennac lundi 6 juillet 2026.
Carennac
Expositions d’enluminures d’Annie Bouyer
chauffoirs des moines Carennac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Je travaille aujourd'hui selon les mêmes techniques que les enlumineurs médiévaux: j'utilise exclusivement du parchemin de chèvre ou d'agneau, mes dorures sont faites à la feuille d'or et je réalise moi-même toutes mes colles et détrempes selon des recettes traditionnelles
Je travaille aujourd'hui selon les mêmes techniques que les enlumineurs médiévaux: j'utilise exclusivement du parchemin de chèvre ou d'agneau, mes dorures sont faites à la feuille d'or et je réalise moi-même toutes mes colles et détrempes selon des recettes traditionnelles. Je fabrique mes pigments minéraux (lapis-lazuli, malachite…), végétaux (garance, pastel , bois de Brésil..) et animaux (cochenille..) dans le respect des techniques médiévales et je les utilise avec une tempera au blanc d'oeuf.
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chauffoirs des moines Carennac 46110 Lot Occitanie
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English :
Today I work using the same techniques as the medieval illuminators: I use only goat's or lamb's parchment, my gilding is done with gold leaf and I make all my glues and distempers myself using traditional recipes
L’événement Expositions d’enluminures d’Annie Bouyer Carennac a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Vallée de la Dordogne
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